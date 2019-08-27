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Парубий планирует подписать Избирательный кодекс 28 августа

Парубий планирует подписать Избирательный кодекс 28 августа

КИЕВ. 27 августа. УНН. Председатель Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий сообщил, что планирует подписать Избирательной кодекс 28 августа, передает корреспондент УНН.

"Я рассчитываю, что уже завтра в такое время Избирательный кодекс с открытыми списками будет подписан и передан на окончательное утверждение", - сказал Парубий.

Он пояснил, что затягивание подписания произошло из-за, то что председатель профильного комитета Руслан Князевич находился в официальном отпуске.

"По состоянию на сегодня кодекс полностью готов к подписи, я готов в любую секунду его подписать, как был готов и неделю и две недели назад. Мы только ожидаем подписи председателя комитета. Председатель комитета находился в официальном отпуске, из которого он сегодня возвращается", - пояснил Парубий.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. В поддержку кодекса проголосовали 230 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: Андрей Парубий
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