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Стефанчук: первая сессия ВР может быть заблокирована из-за отсутствия гарантии на систему голосования

Стефанчук: первая сессия ВР может быть заблокирована из-за отсутствия гарантии на систему голосования

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 27 августа. УНН. Срок гарантии системы голосования "Рада-3", которая имеет так называемую сенсорную кнопку, истек в 2008 году. С тех пор ни одно голосование ВР не может быть технически подтверждено, и это может касаться и голосования в парламенте 9 созыва. Об этом во время брифинга в ВР сказал представитель партии "Слуга народа", представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

"Срок гарантии истек 2008 года. На сколько я знаю, с 2008 года все голосования, которые происходили, не могут быть технически подтверждены, а техническое подтверждение - это юридическое основание, это доказательство в любом производстве. То есть нельзя подтвердить... и это большая проблема не только для нынешнего парламента. Но мы также должны понимать, что любое техническое внедрение должно пройти техническое задание, формулировку эскиза, разработку, формулировку создания и формулировку проверки... Единственное, чего мы хотим, – чтобы первая сессия не была заблокирована из-за то, что будем голосовать на несертифицированном оборудовании без юридических оснований. Это два опасения, о которых мы говорили", - сказал Стефанчук.

Напомним, за зимние каникулы Верховная Рада сможет перейти на новую систему голосования "Рада-4".

Источник: УНН
Теги: ВР, голосование, система, гарантии

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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