Регистрация | Вход |
USD: 25,04 -0,1617  EUR: 27,75 -0,2322 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 27 августа 2019 15:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Этанол и сливки в ЕС: какие квоты наименее востребованы украинскими экспортерами
Этанол и сливки в ЕС: какие квоты наименее востребованы украинскими экспортерами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5310
Версия для печати

Гарантия работы системы голосования "Рада" истекла в 2012 году

Гарантия работы системы голосования "Рада" истекла в 2012 году

КИЕВ. 27 августа. УНН. Гарантия работы сенсорной кнопки "Рада" истекла в 2012 году. Об этом сообщил первый заместитель Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Владимир Слышинский, передает УНН.

"Система ("Рада- 3" - ред.) исчерпала свой ресурс в 2012 году, срок эксплантации сенсорной кнопки 10 лет, ей вуже 11 лет", - сказал Слышинский.

По его словам, с правовой точки зрения для того, чтобы ввести сенсорную кнопку надо внести изменения в Регламент Верховной Рады, также должно быть принято соответствующее решение Верховной Радой Украины.

"Нет председатель Верховной Рады, не руководитель Аппарата не имеют полномочий самостоятельно принимать данное решение", - отметил Слышинский.

"Когда я это все сообщил Парубию, им было издано распоряжение о том, чтобы забрать у меня координацию работы управления компьютерных систем и перенести эти полномочия на исполняющего обязанности руководителя аппарата Бондаря. После этого началось внедрение работы сенсорной кнопки", - рассказал он.

Напомним, за зимние каникулы Верховная Рада сможет перейти на новую систему голосования "Рада-4".

Источник: УНН
Теги: ВР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.