ГСЧС: из-за боевиков осмотр моста под Станицей Луганской пока невозможен

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают демонтаж и вывоз инженерных заграждений и бетонных конструкций в районе КПВВ "Станица Луганская", впрочем пиротехники не могут осмотреть поврежденный мост в этом районе из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны представителей российской оккупационной администрации. Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин в Facebook, передает УНН.

"Спасатели ГСЧС продолжают ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец в районе КПВВ "Станица Луганская". Подразделениями Службы, в частности, демонтируются и вывозятся инженерные заграждения и бетонные конструкции. Учитывая отсутствие гарантий безопасности со стороны представителей российской оккупационной администрации, наши пиротехники не могут провести обследование поврежденных конструкций мостового сооружения и местности в районе запланированных ремонтно-восстановительных работ", - сообщил Чечеткин.

Ранее в СЦКК заявили, что боевики имитируют демонтаж фортификаций под Станицей Луганской.