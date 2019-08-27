ГБР видит в действиях должностных лиц Аппарата ВР нарушения эксплуатации системы голосования (документ)

КИЕВ. 27 августа. УНН. Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований видят в действиях должностных лиц Аппарата Верховной Рады нарушение правил эксплуатации системы электронного голосования. Об этом говорится в письме направленном ГБР в Верховную Раду, сообщает УНН.

В письме говорится, что Центральным аппаратом ГБР при оперативном сопровождения Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 62019000000001308 от 21.08.2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 363 УК по факту нарушения должностными лицами Аппарата Верховной Рады Украины правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной Рады Украины.

В рамках осуществления досудебного расследования в этом уголовном производстве 23.08.2019 начато проведение следственных действий в помещении Верховной Рады Украины, в частности, в помещении центре Управления системой “Рада”.

УНН попытался связаться с одним из следователей по делу. Он заявил, что следственные действия проводятся.

Напомним, ранее Парубий заявил, что следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины заблокировали центр управления системой “Рада-3” 23 августа во время общего тестирования.

Сейчас в технической ложе ВР, где размещена часть оборудования действительно присутствуют люди.