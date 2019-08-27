Макрон призвал "переосмыслить" отношения с Россией

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе пора пересмотреть свои отношения с Россией, чтобы, в частности, не оказаться в центре новой холодной войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Макрон не сказал, хочет ли он отмены санкций ЕС, введенных из-за аннексии Россией украинского Крыма, но сказал, что новые санкции "не в наших интересах".

Президент Франции отметил, что пришло время "переосмыслить наши отношения с Россией", не вдаваясь в подробности.

Макрон предупредил, что отталкивание России дальше является "глубокой стратегической ошибкой". Он сказал, что "слабости и ошибки" Европы помогли России укрепить свой союз с Китаем и восстановить свое влияние в Сирии, Ливии и вокруг Африки.

Макрон и президент России Владимир Путин встречались на прошлой неделе и пообещали придать новый импульс мирным переговорам с Украиной.

Напомним, Макрон накануне заявил, что он и канцлер Германии Ангела Меркель организуют в ближайшие недели саммит в нормандском формате с президентами Украины и Российской Федерации.