Данилюк после встречи с Болтоном заявил о "перспективах" сотрудничества Украины и США

КИЕВ. 27 августа. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном активизацию отношений Украины и США в сфере национальной безопасности. Об этом сообщил сам Данилюк в Facebook, передает УНН.

"Только завершил встречу с моим визави, советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне, относительно активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности. Спасибо господину Болтону и нашим американским партнерам за поддержку взглядов команды Президента. Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран!" - отметил Данилюк.

Напомним, 27 августа Джон Болтон прибыл с визитом в Киев, он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками.

Накануне Болтон заявил, что с нетерпением ждет встречи с партнерами в Киеве, отметив, что США поддерживают усилия и видение Президента Украины Владимира Зеленского относительно реформ для создания сильной и более богатой Украины.