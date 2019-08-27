НАБУ открыло производство по факту недостоверного декларирования Гладковским

КИЕВ. 27 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного недекларирование екс-первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским 1,3 млн гривен, стало известно УНН из собственных источников.

Уголовное производство НАБУ зарегистрировано по ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Однако, начались ли в нем следственные действия, пока не известно.

Гладковского подозревают в том, что он не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в "Киевоблэнерго".

Как сообщал УНН, НАПК сообщило Национальному антикоррупционному бюро о признаках декларирования недостоверных сведений народным депутатом Иваном Мирошниченко и бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.

Напомним, Гладковского освободили от должности первого заместителя секретаря СНБО на фоне скандала о коррупции в ОПК.