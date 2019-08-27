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НАБУ открыло производство по факту недостоверного декларирования Гладковским

НАБУ открыло производство по факту недостоверного декларирования Гладковским

КИЕВ. 27 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного недекларирование екс-первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским 1,3 млн гривен, стало известно УНН из собственных источников.

Уголовное производство НАБУ зарегистрировано по ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Однако, начались ли в нем следственные действия, пока не известно.

Гладковского подозревают в том, что он не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в "Киевоблэнерго".

Как сообщал УНН, НАПК сообщило Национальному антикоррупционному бюро о признаках декларирования недостоверных сведений народным депутатом Иваном Мирошниченко и бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.

Напомним, Гладковского освободили от должности первого заместителя секретаря СНБО на фоне скандала о коррупции в ОПК.

Источник: УНН
Теги: декларация, НАБУ
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