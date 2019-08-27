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Парубий подписал новый Избирательный кодекс

Парубий подписал новый Избирательный кодекс

КИЕВ. 27 августа. УНН. Глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс с открытыми списками, следующий шаг - передача принятого законопроекта на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Парубия в Twitter.

"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за Избирательный кодекс!" - отметил Парубий, обнародовав соответствующее фото с Кодексом.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. В поддержку кодекса проголосовали 230 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ВР, кодекс, Андрей Парубий
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