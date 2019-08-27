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Болтон подтвердил возможную встречу Трампа и Зеленского в Варшаве

Болтон подтвердил возможную встречу Трампа и Зеленского в Варшаве

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии журналистам во время своего визита в Украину, пишет УНН.

“Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве”, — сообщил Болтон.

Общение может состояться в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Поэтому пока Болтон не может сказать о продолжительности возможной встречи ведь у обеих глав государств будет насыщенный график визита в Польшу.

Как писал УНН ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном активизации отношений Украины и США в сфере национальной безопасности.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Польша, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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