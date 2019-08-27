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Ахтема Чийгоза предлагают на должность руководителя одного из комитетов

Ахтема Чийгоза предлагают на должность руководителя одного из комитетов

КИЕВ. 27 августа. УНН. Одним из предложений партии “Европейская солидарность” есть назначение Ахтема Чийгоза на должность руководителя комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав национальных меньшинств, межнациональных отношений. Об этом сообщил новоизбранный народный депутат от “Европейской солидарности” Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.

“Хотел бы напомнить, что среди предложений „Европейской солидарности“ является то, что мы предлагали и будем настаивать на том, чтобы руководителем комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий был Ахтем Чийгоз”, — сказал Герасимов.

Напомним, Партия “Слуга народа” предлагает отдать оппозиции руководящие должности в четырех комитетах Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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