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Стало известно сколько должностей получит каждая из партий в комитетах

Стало известно сколько должностей получит каждая из партий в комитетах

КИЕВ. 27 августа. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко озвучила количество должностей в комитетах от каждой партии. Об этом она сообщила сегодня во время заседания подготовительных депутатских групп, передает корреспондент УНН.

“После распределения руководства комитетов партия „Оппозиционная платформа за жизнь“ получит 15 должностей, „Батькивщина“ — 14, „Голос“ из 20 депутатов получит 13 должностей, внефракционных — 10 должностей, „Европейская солидарность“ — 4 должности”, — сказала Геращенко.

Напомним, партия “Европейская солидарность” единогласно принял решение выдвигать на должность вицеспикера Верховной Рады Украины Мустафу Джемилева.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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