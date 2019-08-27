В ВР озвучили руководящий состав комитета по вопросам экономического развития

КИЕВ. 27 августа. УНН. На заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня озвучили предложение на голосование по составу комитета по вопросам экономического развития, пишет корреспондент УНН.

Так, на руководящие должности в комитет по вопросам бюджета озвучили следующих лиц:

— Председатель комитета — Дмитрий Наталуха, политическая партия “Слуга народа”;

— Первый заместитель председателя комитета — Сергей Тарута, политическая партия “Батькивщина”;

— Заместители председателя комитета — Дмитрий Кисилевский, Роксолана Пидласого — политическая партия “Слуга народа”;

— Секретарь комитета — Ярослав Рущишин от политической партии “Голос”.

Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики.