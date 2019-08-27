Голос за руководящий состав комитета по национальной безопасности и обороны и разведки

КИЕВ. 27 августа. УНН. На заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по национальной безопасности и обороны и разведки, передает корреспондент УНН.

Так, в комитете занимают должности следующие народные депутаты:

— Председатель комитета — Александр Завитневич, политическая партия “Слуга народа”;

— Первый заместитель председателя комитета — Михаил Забродский, политическая партия “Европейская солидарность”;

— Заместители председателя комитета — Юрий Мисягин, Надежда Безуглова — политическая партия “Слуга народа”;

— Секретарь комитета — Роман Костенко, политическая партия “Голос”.

Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня озвучили предложение на голосование по составу комитета по вопросам экономического развития.