Разумков прокомментировал предстоящее назначение на должность премьер-министра Украины

КИЕВ. 28 августа. УНН. Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. В частности, он не смог подтвердить или опровергнуть информацию о назначении нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова на должность вице-премьера по силовым вопросам. Об этом он рассказал в пресс конференции после заседания Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, передает УНН.

“Если мы говорим о каких-либо других кандидатурах, которые, возможно, будут работать, либо не будут работать в правительстве государства — это, я думаю, что это тоже возможно только после дискуссии и консультации с фракцией”, — сказал Разумков на вопрос журналистов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что наиболее вероятным претендентом на пост главы правительства нынешний заместитель руководителя Офиса президента — Алексей Гончарук.

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Различные СМИ также сообщали, что, вероятно, вице-премьером по силовым вопросам станет нынешний руководитель МВД — Арсен Аваков.

Первое заседание парламента девятого созыва должно состояться 29 августа.

Напомним, ранее политический эксперт назвал главного претендента на должность премьер-министра.