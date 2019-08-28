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Новые нардепы проходят инструктаж в сессионном зале Рады

Новые нардепы проходят инструктаж в сессионном зале Рады

КИЕВ. 28 августа. УНН. Новоизбранные народные депутаты проходят инструктаж в сессионном зале Верховной Рады, перед торжественным заседанием парламента, которое состоится 29 августа. Об этом сообщил новоизбранный нардеп от партии "Слуга народа" Максим Перебийнис в Facebook, передает УНН.

"Сейчас в Верховной Раде происходит инструктаж для новоизбранных народных депутатов. В частности, изучаем, как работает система "Рада" и знакомимся с работниками Аппарата парламента. К активной и продуктивной работе готовы!" - указал новоизбранный нардеп.

Как сообщал УНН, 28 августа новым нардепам должны были показать систему "Рада" для голосования.

Подготовительная депутатская группа проведет 28 августа еще одно заседание.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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