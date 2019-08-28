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Стефанчук рассказал, какие навыки сегодня во время инструктажа получили избранные нардепы

Стефанчук рассказал, какие навыки сегодня во время инструктажа получили избранные нардепы

КИЕВ. 28 августа. УНН. Во время сегодняшнего инструктажа новоизбранные народные депутаты учились, в частности, пользоваться электронной системой для голосования в ВР. Об этом во время общения с журналистами заявил новоизбранный народный депутат от партии “Слуга народа”, представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

“Происходило обучение по навыкам депутатской деятельности так как собрались депутаты, которые не имеют опыта — вы знаете, что ВР обновленная на 80%. Это собрание было посвящено тому, чтобы люди поняли, как технически воплощать, те права, которые предоставлены им Регламентом: как проголосовать „за“, как удержаться, как проголосовать „против“, как записаться на слово, как сняться с регистрации, как включить систему синхронизации перевода и другие вещи, которые дают возможность депутату нормально реализовывать возложенные на него полномочия”, — рассказал Стефанчук.

Также он отметил, что система “Рада” нуждается в обновлении и модернизации.

Как отмечал УНН, вновь избранные народные депутаты проходят инструктаж в сессионном зале Верховной Рады, перед торжественным заседанием парламента, которое состоится 29 августа.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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