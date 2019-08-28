Сегодня Зеленский проведет встречу с депутатами "Слуги народа"

КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня в 16 часов президент Украины Владимир Зеленский приедет на встречу депутатской группы. Об этом во время общения с журналистами рассказал Руслан Стефанчук, передает УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли сегодня встреча депутатов партии "Слуга народа" с Президентом, Стефанчук ответил:

"На 16 часов у нас будет встреча. Я буду в 16, а в 16.45 я выйду и поеду на заседания".

Напомним, подготовительная депутатская группа из числа вновь избранных народных депутатов проведет сегодня очередную встречу перед торжественным заседанием Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.