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Сегодня Зеленский проведет встречу с депутатами "Слуги народа"

Сегодня Зеленский проведет встречу с депутатами "Слуги народа"

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня в 16 часов президент Украины Владимир Зеленский приедет на встречу депутатской группы. Об этом во время общения с журналистами рассказал Руслан Стефанчук, передает УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли сегодня встреча депутатов партии "Слуга народа" с Президентом, Стефанчук ответил:

"На 16 часов у нас будет встреча. Я буду в 16, а в 16.45 я выйду и поеду на заседания".

Напомним, подготовительная депутатская группа из числа вновь избранных народных депутатов проведет сегодня очередную встречу перед торжественным заседанием Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.

Источник: УНН
Теги: встреча, Владимир Зеленский, Слуга народа

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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