Пострадавшим из-за обвала дома в Дрогобыче начали собирать деньги

КИЕВ. 28 августа. УНН. Для помощи пострадавшим в результате обрушения дома в Дрогобыче Львовской области открыт благотворительный счет по сбору средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Дрогобычского горсовета.

"В связи со сложной ситуацией, в которой оказались дрогобычане в результате трагического обвала в ночь на 28 августа одного из подъездов жилого дома на улице Грушевского, 101, открыты счета для зачисления средств в целях оказания помощи пострадавшим", - сообщили в управлении труда и социальной защиты населения ДГР.

Также желающие помочь пострадавшим или те, кто нуждается в помощи, могут обращаться в приемную управления.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.