Зеленский имеет доверие 70% украинцев - опрос

КИЕВ. 28 августа. УНН. Новоизбранный Президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины - самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов. Об этом передает УНН со ссылкой на общенациональное исследование общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

"Новоизбранный Президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины - самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов. Положительный баланс доверия-недоверия имеют и лидеры его команды - Дмитрий Разумков (+25%) и Андрей Богдан (+5%)", - говорится в результатах исследования.

К примеру: лидеры других политических сил, представленных в Верховной Раде, имеют отрицательный баланс доверия-недоверия, Святослав Вакарчук (-25%), Юрий Бойко (-37%), Юлия Тимошенко (-63%), Петр Порошенко (-72%).

"Первые шаги Президента Зеленского и его команды положительно оценивают 63% граждан, отрицательно - 13%, еще 24% не определились", - говорится в результатах исследования.

Первоочередными задачами для Президента Зеленского и его команды граждане считают:

прекращения огня на Донбассе - 71,5%,

рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) - 44%,

снижение тарифов - 31%,

наказание виновных в коррупции должностных лиц - 21,5%,

уменьшение влияния олигархов на политику - 18%.

"В осуществлении необходимых реформ граждане все надежды возлагают на новоизбранного Президента Владимира Зеленского (66%), новоизбранную Верховную Раду (43%) и будущее правительство (35,5%)", - говорится в результатах исследования.

Исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Всего было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в августе 2019 года, впервые за годы замеров с 2004 года, половина опрошенных украинцев решила, что события в Украине развиваются в правильном направлении.