Зеленский: Украина будет приветствовать присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.

“Кроме того, были обсуждены возможности углубления украинского-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности. Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе”, — указано в сообщении.

Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату.

Владимир Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Как писал УНН, МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанную в Украине.