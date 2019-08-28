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Зеленский: Украина будет приветствовать присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату

Зеленский: Украина будет приветствовать присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.

“Кроме того, были обсуждены возможности углубления украинского-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности. Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе”, — указано в сообщении.

Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату.

Владимир Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Как писал УНН, МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанную в Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский
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