Болтон встретился в Киеве с и.о. главы СБ Украины

КИЕВ. 28 августа. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил в Киеве с и.о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах, связанных с нацбезопасностью. Об этом Болтон, находящийся с визитом на Украине, написал в среду на своей официальной странице в сети Twitter, передает УНН.

“Прекрасная дискуссия с исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, — написал Болтон. — Мы обсудили различные способы того, как Украина и США могут усилить сотрудничество в широком спектре видов деятельности в сфере национальной безопасности”.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник прибыл в Киев и надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, сообщила пресс-служба посольства США на Украине. Во вторник Болтон встретился с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве и обсудил с ним поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая, заявило посольство США.

Great discussion with the Acting Head of The Security Service of Ukraine, Ivan Bakanov. We discussed various ways Ukraine and the US can strengthen collaboration across a wide range of national security activities.