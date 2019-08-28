Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 28 августа 2019 17:02
Получить тестовый доступ
Избрание меры пресечения Раисе Богатыревой
Эксклюзивные новости УНН
Следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче
Следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6135
Версия для печати

Болтон встретился в Киеве с и.о. главы СБ Украины

Болтон встретился в Киеве с и.о. главы СБ Украины

КИЕВ. 28 августа. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил в Киеве с и.о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах, связанных с нацбезопасностью. Об этом Болтон, находящийся с визитом на Украине, написал в среду на своей официальной странице в сети Twitter, передает УНН.

“Прекрасная дискуссия с исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, — написал Болтон. — Мы обсудили различные способы того, как Украина и США могут усилить сотрудничество в широком спектре видов деятельности в сфере национальной безопасности”.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник прибыл в Киев и надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, сообщила пресс-служба посольства США на Украине. Во вторник Болтон встретился с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве и обсудил с ним поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая, заявило посольство США.

Как сообщал УНН, МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанную в Украине.

Источник: УНН
Теги: СБУ, США, Украина, Иван Баканов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.