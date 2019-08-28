Зеленский представил Болтону план реформирования законодательства

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский представил советнику президента США по национальной безопасности США Джону Болтону план реформирования по поводу законодательства, который планируют внести на рассмотрение ВРУ. Об этом Джон Болтон сообщил на пресс-конференции во время визита в Киев, передает корреспондент УНН.

"Особенно для меня был интересен тот факт, что президент Зеленский и некоторые из его коллег представили план по реформированию законодательства, который они планируют внести на рассмотрение ВРУ, о планах утверждения нового Кабинета министров. И я так понимаю, что завтра начнется заседание ВРУ по этому вопросу". - отметил Болтон.

По его словам, очень амбициозная повестка дня по преодолению коррупции, усилий в антикоррупционном направлении. Потому что решение этой проблемы имеет влияние и на состояние безопасности.

"Потому что преодолев коррупцию появляется больше возможностей для привлечения инвестиций, для развития бизнеса. Политически это укрепляет позицию президента и его администрации на международной арене, дает возможность для дальнейшего дипломатического решения проблемы на Донбассе и в Крыму", - сказал Болтон.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил обеспокоенность милитаризацией оккупированного Россией Крыма и усложненную этим ситуацию в Черном море.