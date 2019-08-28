Болтон о "Северном потоке-2": зависимость от одного поставщика оказывает негативное влияние на независимость страны
Джон Болтон
КИЕВ. 28 августа. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США обеспокоены проектом "Северный поток-2". Об этом он сообщил на пресс-конференции во время визита в Киев, передает корреспондент УНН.
"Слишком большая зависимость от одной страны, одного поставщика оказывает негативное влияние на независимость страны. Поэтому мы выразили свою обеспокоенность проектом "Северный поток-2". Потому что мы видим много других возможностей в этом направлении. Или идет речь о привлечении нового проекта поставок через Транскаспийский нефтепровод, или о поставках нефти и газа из Азербайджана", - сказал Болтон.
По его словам, энергетическая сфера чрезвычайно важна как для США, Украины, так и в целом для Европы. Болтон отметил, что приоритетом является максимальное расширение источников, диверсификация источников энергии.
Напомним, что российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.
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В Европе проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники его реализации заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа. Противниками российского проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украины.
Как сообщал УНН, США и Румыния выступили против строительства газопровода "Северный поток-2", а также других проектов в энергетической сфере, которые делают их партнеров и союзников зависимыми от российских энергоресурсов.
В конце июля этого года в США поддержали проект санкций против "Северного потока-2".