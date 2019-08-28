Болтон о "Северном потоке-2": зависимость от одного поставщика оказывает негативное влияние на независимость страны

КИЕВ. 28 августа. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США обеспокоены проектом "Северный поток-2". Об этом он сообщил на пресс-конференции во время визита в Киев, передает корреспондент УНН.

"Слишком большая зависимость от одной страны, одного поставщика оказывает негативное влияние на независимость страны. Поэтому мы выразили свою обеспокоенность проектом "Северный поток-2". Потому что мы видим много других возможностей в этом направлении. Или идет речь о привлечении нового проекта поставок через Транскаспийский нефтепровод, или о поставках нефти и газа из Азербайджана", - сказал Болтон.

По его словам, энергетическая сфера чрезвычайно важна как для США, Украины, так и в целом для Европы. Болтон отметил, что приоритетом является максимальное расширение источников, диверсификация источников энергии.

Напомним, что российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

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В Европе проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники его реализации заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа. Противниками российского проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украины.

Как сообщал УНН, США и Румыния выступили против строительства газопровода "Северный поток-2", а также других проектов в энергетической сфере, которые делают их партнеров и союзников зависимыми от российских энергоресурсов.

В конце июля этого года в США поддержали проект санкций против "Северного потока-2".