Гройсман записал прощальное видео

КИЕВ. 28 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение по случаю заседания Верховной Рады IХ созыва, которое назначено на завтра, и сложения полномочий действующего правительства в соответствии с требованиями законодательства. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook, передает УНН.

"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. и главное - успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца. Лично для меня это всегда было приоритетом номер один", - сказал Гройсман.

Он отметил, что новое правительство будет принимать страну, "которая и стабильна, и развивается".

"Все, что сделано на сегодняшний день - это результат работы и усилий многих-многих людей, каждого из вас. И я благодарен всем за наше общее неравнодушие, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие", - отметил премьер.

"Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду брать на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНН, 29 августа должно состояться первое заседание парламента девятого созыва. В "Слуге народа" заявляли, что имя нового премьер-министра станет известно в этот день.

Напомним, политический эксперт назвал главного претендента на должность премьер-министра.

Кроме того, СМИ также сообщали, что наиболее вероятным претендентом на пост главы правительства – нынешний заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.