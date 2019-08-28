Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 28 августа 2019 20:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4290
Версия для печати

Минобороны провело штабные переговоры с представителями министерства обороны Германии

Минобороны провело штабные переговоры с представителями министерства обороны Германии

фотогалерея

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Министерстве обороны Украины проведены украинского-германские штабные переговоры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сегодня в Киеве в рамках развития военно-политического сотрудничества с Федеративной Республикой Германия под руководством директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины Олега Мелихова с украинской стороны и директора Департамента международной политики безопасности и двусторонних отношений Федерального министерства обороны Федеративной Республики Германия бригадного генерала Вольфгана Оля, с немецкой стороны, проведены украинского-германские штабные п реговоры.

“Во время мероприятия стороны обсудили вопросы региональной безопасности, состояния реализации задач оборонной реформы, стратегические аспекты военной политики с учетом тенденций развития среды безопасности. В ходе мероприятия немецкая сторона констатировала неизменность позиции Федеративной Республики Германия относительно поддержки Украины в современных условиях безопасности, выразила готовность наращивания сотрудничества по военно-политическим, военным направлениям, а также в сфере военного образования и в области военно-медицинского обеспечения”, — указано в сообщении.

Как сообщал УНН, Минобороны наградило 250 матерей погибших военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Германия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.