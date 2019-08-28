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Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 28 августа 2019
20:04
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Осведомленность граждан объединяет страну
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Среда, 28 августа 2019, 19:06
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В повестку дня первого заседания Рады включили вопрос снятия неприкосновенности нардепов
Источник:
УНН
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