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Стала известна повестка дня первого рабочего заседания ВР 9 созыва

КИЕВ. 28 августа. УНН. Первое пленарное рабочее заседание Верховной Рады 9-го созыва начнется завтра в 13 часов, сообщает УНН.

Перед этим состоится торжественное заседание ВР, начало которого назначено на 10:00 и в котором новоизбранные нардепы принесут присягу.

В повестке дня, утвержденном во время работы подготовительной депутатской группы, предусмотрено 27 пунктов, которые должны проработать новоизбранные нардепы. Начнут они с формирования временного президиума первой сессии ВР.

После этого, как ожидается, премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.

После этого будет происходить формирование депутатских фракций и групп. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций. Также депутаты будут избирать главу, первого и заместителя председателя Верховной Рады, а также состав Счетной комиссии ВР.

Затем к нардепам обратится Президент Украины Владимир Зеленский. Далее запланировано рассмотрение ряда конкретных вопросов, в частности законопроекта о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№7203).

Ожидается также назначение премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабмина.

Кроме того, во время первого заседания нардепы должны утвердить перечень, направленность и персональный состав комитетов ВР.

Вероятно, что нардепы рассмотрят еще ряд кадровых вопросов, в частности увольнения главы Службы безопасности Украины и назначения нового руководителя ведомства, решение вопроса о предоставлении согласия на увольнение с должности Президентом. Напоследок нардепы рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций в Верховной Раде 9 созыва, а также утвердят календарный план работы второй сессии нового парламента.

Напомним, участники заседания подготовительной депутатской группы утвердили повестку дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, который состоит из 27 пунктов.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня
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