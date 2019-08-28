Стала известна повестка дня первого рабочего заседания ВР 9 созыва

КИЕВ. 28 августа. УНН. Первое пленарное рабочее заседание Верховной Рады 9-го созыва начнется завтра в 13 часов, сообщает УНН.

Перед этим состоится торжественное заседание ВР, начало которого назначено на 10:00 и в котором новоизбранные нардепы принесут присягу.

В повестке дня, утвержденном во время работы подготовительной депутатской группы, предусмотрено 27 пунктов, которые должны проработать новоизбранные нардепы. Начнут они с формирования временного президиума первой сессии ВР.

После этого, как ожидается, премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.

После этого будет происходить формирование депутатских фракций и групп. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций. Также депутаты будут избирать главу, первого и заместителя председателя Верховной Рады, а также состав Счетной комиссии ВР.

Затем к нардепам обратится Президент Украины Владимир Зеленский. Далее запланировано рассмотрение ряда конкретных вопросов, в частности законопроекта о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№7203).

Ожидается также назначение премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабмина.

Кроме того, во время первого заседания нардепы должны утвердить перечень, направленность и персональный состав комитетов ВР.

Вероятно, что нардепы рассмотрят еще ряд кадровых вопросов, в частности увольнения главы Службы безопасности Украины и назначения нового руководителя ведомства, решение вопроса о предоставлении согласия на увольнение с должности Президентом. Напоследок нардепы рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций в Верховной Раде 9 созыва, а также утвердят календарный план работы второй сессии нового парламента.

Напомним, участники заседания подготовительной депутатской группы утвердили повестку дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, который состоит из 27 пунктов.