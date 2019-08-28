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Зеленский и Меркель провели телефонный разговор — посол

Зеленский и Меркель провели телефонный разговор — посол

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter, передает УНН.

"Сегодня состоялась 4-й за последние месяцы телефонный разговор Президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины!" - написал посол.

Напомним, Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский

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Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Меркель Ангела
Меркель Ангела
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