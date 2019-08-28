Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 28 августа 2019 21:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
21315
Версия для печати

Уволены руководители полиции в четырех областях

Уволены руководители полиции в четырех областях

КИЕВ. 28 августа. УНН. Начальники главных управлений Национальной полиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях были уволены с должностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.

"В рамках заседания руководством МВД и Национальной полиции было принято решение об увольнении с должностей руководителей главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский поручил уволить руководителя полиции Житомирской области из-за янтарных схем

Как указано, в настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины.

Бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко назначено в центральный аппарат Национальной полиции Украины.

"Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях", - добавили в полиции.

Напомним, 23 августа министр внутренних дел Арсен Аваков решил уволить руководителей ГУНП во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях.

Источник: УНН
Теги: полиция, увольнение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.