Уволены руководители полиции в четырех областях

КИЕВ. 28 августа. УНН. Начальники главных управлений Национальной полиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях были уволены с должностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.

"В рамках заседания руководством МВД и Национальной полиции было принято решение об увольнении с должностей руководителей главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

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Как указано, в настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины.

Бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко назначено в центральный аппарат Национальной полиции Украины.

"Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях", - добавили в полиции.

Напомним, 23 августа министр внутренних дел Арсен Аваков решил уволить руководителей ГУНП во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях.