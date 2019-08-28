Стали известны подробности телефонного разговора Меркель и Зеленского
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины провел телефонную беседу с Федеральным канцлером Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.
“Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств обсудили результаты саммита “Группы семи” в Биаррице. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России к “Семерке” в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.
Добавляется, что Владимир Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в частности выполнение украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.
Президент также подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.
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“Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта”, — говорится в сообщении.
Зазначеаться, что со своей стороны Ангела Меркель выразила “поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время”. Во время разговора была достигнута договоренность о подготовительную встречу дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года.
“Во время разговора были также обсуждены ряд вопросов украинской-немецкого сотрудничества и взаимодействия сторон на международной арене”, — резюмировали в сообщении.
Как сообщал УНН, Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели.
Добавим также, что сегодня состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.