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В США состоялся суд над экс-советником Обамы, которого связывают с работой на правительство Януковича

В США состоялся суд над экс-советником Обамы, которого связывают с работой на правительство Януковича

Грег Крейг

КИЕВ. 29 августа. УНН. Высокопоставленный юрист в администрации бывшего президента США Барака Обамы Грег Крейг, которого обвиняют в скрытой работе на правительство Януковича в 2012 году, сегодня свидетельствовал в суде. Об этом сообщает Голос Америки, информирует УНН.

"Обвиняют его (Грега Крейга - ред) по одному пункту, это собственно сокрытие работы на иностранное правительство. Ему грозит до пяти лет заключения", - говорится в сообщении эфира издание.

Крейг, в свою очередь, отметил: "Как мы можем быть агентами иностранного правительства, если сделали противоположное интересам этого правительства?" Впрочем, в 2012 году в переписке Манафорт вспоминал, что правительство Украины было очень довольно работой, отмечает издание.

"Он (Крейг) утверждает, что за его работу платил Виктор Пинчук", - добавляется в издании.

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Напомним, Грегу Крейгу в апреле этого года были предъявлены обвинения за дачу ложных показаний в связи с его работой для бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Отмечается, что обвинения против Крейга является следствием расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Сразу после предъявления обвинений Крейг заявил, что не считает себя виновным и что данное судебное преследование является "беспрецедентным и неоправданным".

Крейгу также вменяется нарушение американского Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который обязывает лиц, лоббирующих интересы иностранных государств или юридических лиц, регистрироваться в качестве иностранных агентов и раскрывать источники своего финансирования. Если суд признает 74-летнего Крейга виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: суд, США, Барак Обама, Виктор Янукович, адвокаты
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