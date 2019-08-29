Президент Италии передаст премьеру, который подал в отставку, мандат на формирование нового правительства

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать правительство на основе нового парламентского большинства. Как объявил в среду прессекретар главы государства Джованни Грассо, Конте приглашен в президентский Квиринальский дворец сегодня, в четверг в 9:30 (10:30 Киев). Об этом сообщает УНН, опираясь на информацию DW, ТАСС и ANSA.

“Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла пригласил доктора, адвоката Джузеппе Конте завтра в 9:30”, — сказал Грассо.

Маттарелла завершил в среду консультации с политическими партиями. Две из них — Движение “5 звезд” и Демократическая партия (ДП) — сообщили о договоренности сформировать новое парламентское большинство, которое поддержит Кабмин во главе с Конте.

55-летний Конте, адвокат по профессии, чуть больше года назад пришел в политику. После парламентских выборов в марте 2018 года, по результатам которых ни одна партия и коалиция не набрала достаточно голосов для получения поддержки большинства, в правящую коалицию вошли “Движение” и партия “Лига”.

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Кандидатура Конте была предложена “пятизвездочными” как третье “независимое” лицо. Посты вице-премьеров заняли лидеры обеих партий — Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини. 20 августа Конте подал в отставку после развала коалиции, о чем объявил Сальвини, потребовав проведения досрочных выборов.

Однако, согласно законодательству Италии, отставка правительства не означает автоматический роспуск парламента, в котором может быть сформировано альтернативное большинство. Конте должен формально принять мандат, на основе которого будет продолжать проводить консультации с представителями всех партий, чтобы заручиться поддержкой гарантированного большинства. Затем он должен представить президенту согласованный с партиями новой коалиции (“Движение” и ГП) состав кабмина. Затем проходит церемония приведения к присяге министров и первое голосование по вопросу о доверии правительству.

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Как сообщают итальянские СМИ, еще не все разногласия между “Движением” и ГП, которые до сих пор были политическими оппонентами, преодолены. В частности, остается вопрос о кандидате в вице-премьеры, а также о ряде ключевых должностей в новом кабинете.