ОБСЕ призвали РФ освободить политзаключенных Сущенко и Сенцова

КИЕВ. 29 августа. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир поприветствовал освобождение Кирилла Вышинского в Украине и призвал к освобождению политзаключенных России, а именно журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова. Такое заявление разместили на сайте организации, передает УНН.

“Освобождение журналиста — это всегда хорошо, и приветствую тот факт, что Кирилл Вышинский наконец свободный после такого длительного и сложного досудебного ареста”, — сказал Дезир.

Он призвал снять все обвинения с Вышинского во время следующего судебного заседания.

“В связи с этим я призываю освободить всех остальных задержанных журналистов и авторов в регионе ОБСЕ в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова в России”, — добавил представитель ОБСЕ.

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Как сообщал УНН, 28 августа Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского и изменил ему меру пресечения на личное обязательство. Согласно решению, Вышинский должен являться в суд по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и воздержаться от общения со свидетелями в своем деле.

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После этого, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение Вышинского состоялось в рамках договоренностей о взаимной передаче удерживаемых лиц между РФ и Украиной в формате “35 на 35”.

По данным МИД Украины, Российская Федерация незаконно удерживает более 70 украинском.