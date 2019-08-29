США имеет право: в МИД РФ сравнили желание Трампа купить Гренландию с аннексией Крыма

КИЕВ. 29 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки имеют право предложить Королевству Дании продать остров Гренландию. Такое мнение высказала в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос, передает УНН.

“Два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения, на них реагировать, отказываться, принимать соответствующие решения. Это их право”, — сказала Захарова.

При этом она выразила недоумение в связи с заявлением членов королевской семьи Дании о том, что решать судьбу Гренландии должны сами жители этого острова.

“У меня один только вопрос: почему тоже самое мы не слышали примерно пять лет назад (относительно оккупированного Россией Крыма — ред)?” — задалась вопросом дипломат РФ.

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Ранее президент США решил отменить свой визит в Данию, который планировался в сентябре. Трамп объяснил свое решение тем, что власти Дании не заинтересована обсуждать продажу США крупнейшего острова — Гренландии.