Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 05:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3300
Версия для печати

Сразу две партии отозвали своих представителей из комитета свободы слова

Сразу две партии отозвали своих представителей из комитета свободы слова

КИЕВ. 29 августа. УНН. Партия “Европейская солидарность” и ВО “Батькивщина” отозвали свои представителей парламентского комитета по вопросам свободы слова. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Таким образом состав комитета уменьшился до пяти депутатов: один от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” и четыре от “Слуги народа”.

Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич заявил, что он расстроен уменьшением количества членов комитета в то время, когда происходят нападения на журналистов.

Представитель “ЕС” Артур Герасимов призвал заменить кандидатуру Шуфрича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партии “ЕС” и “Голос” выступили против возглавление Шуфричем комитета по вопросам свободы слова

Напомним, 27 августа на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по вопросам свободы слова. Предложение предусматривало, что Нестор Шуфрич, нардеп от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” возглавит этот комитет.

Источник: УНН
Теги: Нестор Шуфрич, Верховная Рада, парламентские комитеты, парламент, ВРУ, комитет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.