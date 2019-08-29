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Подконтрольный Кремлю суд в Крыму дал 10 лет тюрьмы крымскому татарину за участие в добровольческом батальоне

Подконтрольный Кремлю суд в Крыму дал 10 лет тюрьмы крымскому татарину за участие в добровольческом батальоне

КИЕВ. 29 августа. УНН. В оккупированном Крыму подконтрольный Кремлю суд приговорил крымского татарина Дилявера Гафарова до 10 лет тюрьмы по обвинению в участии в добровольческом батальоне в Украине. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в своем Facebook, передает УНН.

“Судья Кировского районного суда Крыма Игорь Дегтярев вынес приговор Дилявера Гафаров, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании по части 2 статьи 208 УК РФ и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы”, — написал Наумлюк.

По данным российского следствия, в 2016-2018 гг Дилявер участвовал в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сейчас это общественное объединение “Аскер”.

В частности батальон обвиняют в участии в экономической блокаде Крыма. Гафарова задержали в Крыму 30 октября 2018 года. Все обвинения он отвергает и вины не признает.

Напомним, украинец Карпюк написал письмо из российской заключения.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Крым, Украина, крымские татары, политзаключенные
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