Меджлис указал новой Раде на необходимость изменений в Конституцию по Крыму

КИЕВ. 29 августа. УНН. Меджлис крымскотатарского народа обратил внимание депутатов Верховной Рады 9-го созыва на необходимость завершения работы по внесению изменений в Конституцию Украины по Автономной Республике Крым. Об этом говорится в распространенном главой Меджлиса Рефатом Чубаровым обращении к новым народным депутатам, передает УНН.

"Ожидаем задействования вами всех усилий для восстановления в короткие сроки территориальной целостности и обеспечения государственного суверенитета Украины в пределах ее международно-признанных государственных границ, включая Автономную Республику Крым и г. Севастополь, защиты законных прав и свобод гражданина Украины. Особенно обращаем ваше внимание на необходимость завершения работы по внесению изменений в Раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым", - говорится в обращении.

Одновременно с законопроектом "О внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины (относительно Автономной Республики Крым)", как указано, также подготовлены два законопроекта, которые идут в пакете с вышеуказанным проектом - законопроекты "О статусе крымскотатарского народа" и "О коренных народах в Украине".

"Мы убеждены, что именно с принятием указанных выше законопроектов Украины, наше государство осуществит кардинальный шаг на пути ликвидации последствий геноцида, совершенного советской властью по отношению к крымскотатарскому народу, и восстановления его прав как коренного народа Украины", - сказано в обращении.

Напомним, 29 августа в 10:00 начнется торжественное заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва, а в 13 часов - первое рабочее заседание ВР.