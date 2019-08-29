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Началось торжественное заседание ВР 9 созыва

Началось торжественное заседание ВР 9 созыва

КИЕВ. 29 августа. УНН. Открылось торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва, сообщает УНН.

Открыл заседание спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий.

На заседании присутствует Президент Украины Владимир Зеленский, высокопоставленные гости, члены Кабмина Владимира Гройсмана, представители международных организаций.

Народные депутаты 9 созыва принесут присягу на верность Украине.

Зачитаетт текст присяги, которой закреплен в ст.79 Конституции Украины, старший по возрасту депутат. В ВР 9 созыва это 78-летний представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе.

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

После этого место в президиуме ВР должен занять председатель Подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков (партия "Слуга народа").

После перерыва, который продлится до 13 часов, депутаты начнут рабочее заседание.

Ожидается, что нардепы проголосуют за руководство новой ВР, количество и состав комитетов, создадут Счетную комиссию, а также рассмотрят ряд других вопросов, которых насчитывается всего 27 пунктов в соответствии с утвержденной повесткой дня. Среди прочего в повестку дня внесен законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Ожидается голосования и ряда кадровых вопросов, в частности голосования за кандидатуру нового руководителя правительства, а также за отставку главы СБУ.

УНН ведет прямую трансляцию из Верховной Рады на своей странице в Facebook.

Источник: УНН
Теги: ВР
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