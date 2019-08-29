Новые нардепы почтили память погибших под Иловайском

КИЕВ. 29 августа. УНН. Во время торжественного заседания Верховной Рады IX-го созыва, депутат от партии “Европейская солидарность” Андрей Парубий объявил минуту молчания в память о погибших героях под Иловайском, передает корреспондент УНН.

“Благодаря им мы здесь в безопасности и мире есть возможность спокойно работать над законами. Пять лет назад, регулярные подразделения армии российского агрессора коварно атаковали украинских воинов под Иловайск, этот военное преступление доказано и наказание неотвратимо. Украина помнит трагические и одновременно героические страницы истории. Берестечко, Круты, Иловайск, аэропорт Дебальцево. Так в упорной бескомпромиссной борьбе создавалась наша независимость. Будем достойными павших рыцарей Украины. Вечная память и слава нашим героям. Объявляю минуту молчания”, — сказал Парубий.

Напомним, в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военнослужащих, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.