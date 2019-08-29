Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 11:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3495
Версия для печати

Новые нардепы почтили память погибших под Иловайском

Новые нардепы почтили память погибших под Иловайском

КИЕВ. 29 августа. УНН. Во время торжественного заседания Верховной Рады IX-го созыва, депутат от партии “Европейская солидарность” Андрей Парубий объявил минуту молчания в память о погибших героях под Иловайском, передает корреспондент УНН.

“Благодаря им мы здесь в безопасности и мире есть возможность спокойно работать над законами. Пять лет назад, регулярные подразделения армии российского агрессора коварно атаковали украинских воинов под Иловайск, этот военное преступление доказано и наказание неотвратимо. Украина помнит трагические и одновременно героические страницы истории. Берестечко, Круты, Иловайск, аэропорт Дебальцево. Так в упорной бескомпромиссной борьбе создавалась наша независимость. Будем достойными павших рыцарей Украины. Вечная память и слава нашим героям. Объявляю минуту молчания”, — сказал Парубий.

Напомним, в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военнослужащих, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.