Постановление для снижения цен на электричество для промышленности опубликовали

КИЕВ. 29 августа. УНН. Правительственное постановление о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которое должно позволить снизить цены на электричество для промышленности, опубликовали в газете центральных органов исполнительной власти Украины "Урядовый курьер" от 29 августа, передает УНН.

"Продажа электроэнергии гарантированным покупателем операторам систем распределения электрической энергии, оператору системы передачи электроэнергии по предельной цене производителя электрической энергии, произведенной на атомных электростанциях, в объемах, соответствующих 80 процентам объемов, необходимых для компенсации технологического расхода электрической энергии на ее передачу и распределение электрическими сетями", - говорится в тексте постановления.

Как указано, предельная цена определяется на уровне средневзвешенной фактической цены на электроэнергию, произведенной соответствующим производителем в апреле-мае 2019 года, и включает с 1 июля 2019 года акцизный налог на стоимость реализованной электроэнергии.

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Анализируя опубликованное постановление, заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк указал в Facebook, что "в целом по сути все как было в проекте решения, которое было в СМИ до заседания правительства. Технические правки и формулировки не беру во внимание".

"Но есть важное уточнение по цене э/э, по которой ГарПок продает э/э ОСР/ОСП. В проекте эта цена не уточнялась, а в опубликованном тексте четко указано - "по предельной цене производителя электрической энергии, произведенной на атомных электростанциях". Теперь интересно проанализировать "дебет-кредит" ГарПока", - отметил Хабатюк.

Напомним, Кабинет министров принял постановление для снижения цен на электричество для небытовых потребителей 21 августа.