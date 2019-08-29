КИЕВ. 29 августа. УНН. Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца. Об этом “Крым.Реалии” сообщила мать Сенцова Людмила, передает УНН.

“Нет, не позвонил, хотя вчера, 28-го, был как раз месяц, как он звонил в тот раз. А он ровно через месяц на 20 минут начинает звонить, но вчера не позвонил. Ждала сегодня, думаю, может... Звонка нет. Я слышала только одно: будет какой-то обмен 33 на 33. Олег в этот список не вошел. Сказали так, вот я слышала так. Когда я разговаривала с киевлянами позавчера, да, сказали, что он в Лабытнанги в тюрьме, в той же колонии. Нигде никакого движения. От Олега пришло (у меня день рождения был 12-го) заказное письмо. Думаю, что такое. Он открытку послал. В первый раз за все 5 лет с поздравлениями и сказал: „Мама, ты верь, мы скоро обнимемся“. Вот это было написано”, — рассказала Людмила Сенцова.

Российские Telegram-каналы “Незыгарь”, Baza утверждают, что Сенцова вывезли вчера днем из колонии № 8 в городе Лабытнанга. Где именно сейчас находится Сенцов — неизвестно. Об этом сообщил источник в спецотделе колонии. Официального подтверждения этой информации нет.

Стоит также добавить, что комментировать процесс по обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной пока нет необходимости и возможности. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.