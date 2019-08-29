Кабмин Гройсмана сегодня сложит полномочия

КИЕВ. 29 августа. УНН. Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом сегодня сложит полномочия перед новым составом Верховной Рады, сообщает УНН.

В соответствии со статьей 115 Конституции Украины, Кабинет министров Украины слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины.

Ожидается, что сложение полномочий правительства будет одним из первых пунктов в повестке дня первого рабочего заседания ВР 9-го созыва.

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Также ожидается, что сегодня народные депутаты рассмотрят ряд кадровых вопросов, в частности назначение нового Премьер-министра и ряда министров, увольнение главы СБУ и согласие на увольнение Генерального прокурора.

Как сообщалось, главным кандидатом на должность Премьер-министра называют заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука. Кроме того, свои портфели могут сохранить министр финансов Оксана Маркарова, а также министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу 29 августа.