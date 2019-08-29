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Луценко написал заявление об отставке

Луценко написал заявление об отставке

Юрий Луценко

КИЕВ. 29 августа. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление на имя Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Twitter, передает УНН.

"Юрий Луценко подписал заявление на имя Президента Зеленского об увольнении с должности Генерального прокурора", - указала Сарган.

Добавим, 12 мая 2016 года Юрий Луценко был назначен Генеральным прокурором Украины.

Напомним, 29 августа ВР планирует дать согласие на увольнение Луценко с должности Генпрокурора.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру заместителя руководителя Офиса Президента Руслана Рябошапки рассматривают для назначения на должность Генерального прокурора.

Источник: УНН
Теги: Генпрокурор, Юрий Луценко

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
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