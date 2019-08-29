Обмен заключенными между Украиной и РФ пройдет 30 августа – Чийгоз

КИЕВ. 30 августа. УНН. Обмен заключенными между Украиной и Россией состоится в пятницу, 30 августа. Об этом журналистам сообщил народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады в четверг, передает УНН.

"Олег Сенцов в "Лефортово". По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан, – это да", - сказал Чийгоз.

Напомним, ранее стало известно, что украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии № 8 в городе Лабытнанги в Москву.

В то же время, в Кремле не комментируют информацию о возможной дате обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.