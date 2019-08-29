Маркарова останется на посту министра финансов - Арахамия

КИЕВ. 29 августа. УНН. Оксана Маркарова останется на посту министра финансов Украины. Об этом заявил вероятный глава будущей фракции “Слуга народа”, Давид Арахамия журналистам в четверг, передает УНН.

“Я думаю Маркарова точно будет, потому что у нас бюджет, а она профессиональный человек и вопросов к ней нету”, — сказал Арахамия отвечая на вопрос оставят ли Маркарову в должности.

Напомним, Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом сегодня сложит полномочия перед новым составом Верховной Рады.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области Болдыря Сергея, который до этого был начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины.