В ЦИК прокомментировали ситуацию с невыдачей удостоверения одному из избранных нардепов

КИЕВ. 29 августа. УНН. Постановления Центральной избирательной комисии о регистрации народным депутатом Украины самовыдвиженца Сергея Рудика отменили через суд. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК после появления информации о том, что ему не выдают удостоверения, передает УНН.

Как отмечается, ЦИК во исполнение судебных решений 21 августа составила протокол о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИО № 198, согласно которому избранным народным депутатом Украины в этом округе является Рудик С.Я.

"Постановлением ЦИК от 23 августа... внесены изменения в постановление ЦИК от 12 августа... и исключена из приложения 15 к нему позиция в отношении зарегистрированного народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины в ОИО № 198, Рудика С.Я., а также зарегистрировано его", - указали в Комиссии.

Однако, как сообщается, 28 августа указанное выше постановление ЦИК от 21 августа и протокол о результатах внеочередных выборов народных депутатов 21 июля в ОИО № 198, составленный ЦИК 21 августа, "было окончательно отменено соответствующими судебными решениями".

"В свою очередь постановление ЦИК от 23 августа... в части регистрации указанного народного депутата Украины (Сергей Рудык - ред.) является предметом судебного обжалования. Решением Шестого апелляционного административного суда от 28 августа, принятого соответствующим судом как судом первой инстанции, признаны противоправными действия комиссии по регистрации Рудика С.Я. народным депутатом Украины. А также - отменено указанное постановление ЦИК от 23 августа... в части пункта второго, согласно которому Комиссией было решено зарегистрировать народного депутата Украины, Рудика С.Я., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины в ОИО № 198, и приостановлено действие этого постановления в части пункта второго, а именно - в части регистрации его народным депутатом Украины, до вступления упомянутого решения в законную силу", - добавили в ЦИК.

Напомним, самовыдвиженцу Сергею Рудыку, который одержал победу на одном из избирательных округов в Черкасской области, не выдали удостоверение народного депутата Украины.