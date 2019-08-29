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ВР 9 созыва приняла первое решение: определилась с временным президиумом

ВР 9 созыва приняла первое решение: определилась с временным президиумом

КИЕВ. 29 августа. УНН. Новый состав Верховной Рады определился с временным президиумом, передает корреспондент УНН.

"За" состав временного президиума проголосовали 390 нардепов.

В состав нового президиума вошли шесть депутатов: Дмитрий Разумков ("Слуга народа"), который возглавлял Подготовительную депутатскую группу, а также 5 представителей различных политических партий, а именно Руслан Стефанчук, Юлий Иоффе, Андрей Кожемякин, Михаил Забродский и Ярослав Железняк.

Члены временного президиума заняли места руководства ВР.

Напомним, началось первое рабочее заседание ВР 9 созыва.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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