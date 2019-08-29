Новости: Политика
Четверг, 29 августа 2019, 13:26 • Тарас Джмиль • 17160
ВР 9 созыва приняла первое решение: определилась с временным президиумом
КИЕВ. 29 августа. УНН. Новый состав Верховной Рады определился с временным президиумом, передает корреспондент УНН.
"За" состав временного президиума проголосовали 390 нардепов.
В состав нового президиума вошли шесть депутатов: Дмитрий Разумков ("Слуга народа"), который возглавлял Подготовительную депутатскую группу, а также 5 представителей различных политических партий, а именно Руслан Стефанчук, Юлий Иоффе, Андрей Кожемякин, Михаил Забродский и Ярослав Железняк.
Члены временного президиума заняли места руководства ВР.
Напомним, началось первое рабочее заседание ВР 9 созыва.
Источник: УНН