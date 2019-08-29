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ВР утвердила повестку дня первого рабочего заседания

ВР утвердила повестку дня первого рабочего заседания

КИЕВ. 29 августа. УНН. Народные депутаты проголосовали за принятие повестки дня первого рабочего заседания первой сессии Верховной Рады 9 созыва, передает корреспондент УНН.

"За" проголосовали 305 нардепов, "против" - 5, а 11 воздержались.

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Как сообщал УНН, повестка дня содержит 27 пунктов, среди которых сложение полномочий действующего Кабмина Владимира Гройсмана и назначение состава нового правительства.

Также напомним, что ВР планирует дать согласие на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня
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