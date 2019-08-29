ВР утвердила повестку дня первого рабочего заседания

КИЕВ. 29 августа. УНН. Народные депутаты проголосовали за принятие повестки дня первого рабочего заседания первой сессии Верховной Рады 9 созыва, передает корреспондент УНН.

"За" проголосовали 305 нардепов, "против" - 5, а 11 воздержались.

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Как сообщал УНН, повестка дня содержит 27 пунктов, среди которых сложение полномочий действующего Кабмина Владимира Гройсмана и назначение состава нового правительства.

Также напомним, что ВР планирует дать согласие на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.