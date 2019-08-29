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Рада решила продолжать работать до исчерпания повестки дня

Рада решила продолжать работать до исчерпания повестки дня

КИЕВ. 29 августа. УНН. Народные депутаты продолжат первое заседание Верховной Рады Украины до завершения рассмотрения кадровых вопросов и других законодательных инициатив - даже после 18:00, передает корреспондент УНН.

Проголосовало "за" - 359, "против" - 13 относительно продления работы первого заседания ВР после 18:00 до завершения кадровых вопросов и других пунктов повестки дня.

Напомним, новый состав Верховной Рады определился с временным президиумом.

Как сообщал УНН, началось первое рабочее заседание ВР 9 созыва.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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